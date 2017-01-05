

بموكب جماهيري مهيب من أعضاء الفرق الشعبية والهجن والشبواني استقبل أبناء مدينة تريم عصر اليوم الجمعة الـ6 من يناير 2017م الشاب المبدع المهندس خليل سعيد فرج النوبي الحائز على كأس العالم للمبدعين العرب .. وتم استقباله من مدخل مدينة تريم مرورا بالشارع العام وصولا لملعب نادي الوحدة الذي يحتظن نهائي المسابقات الرياضية لكرة القدم بنادي الوحدة بين فريقي الاتحاد بالنويدرة ونظيره نصر الفجير ..

حيث كان في استقباله العقيد منصور التميمي مدير عام مديرية تريم رئيس المجلس المحلي والمهندس علي باشعيب مدير عام مكتب الشباب والرياضة بوادي وصحراء حضرموت والمهندس علي البحبوح رئيس نادي الوحدة بتريم وعدد من الشخصيات الاجتماعية..

هذا وسوف تستمر فعاليات المهرجان مساء الليلة بحفل فني وانشادي ستحييه عدد من الفرق الفنية بساحل ووادي حضرموت، وصباح غد السبت الحفل الخطابي والتكريمي للمهندس خليل النوبي من قبل قيادة السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت بحضور مدراء منظمات المجتمع المدني وعقال الحارات والشخصيات الاجتماعية والاعيان والوجهاء..





