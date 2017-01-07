

كرمت إدارة مدارس دار المصطفى الاهلية فرع سيئون للتعليم التمهيدي والأساسي اليوم كوكبة من طلابها من حفظة كتاب الله كاملا وخمسة أجزاء وكذا المتفوقين دراسيا والمخترعين والمبدعين والمبرزين في مختلف الانشطة الصفية وللاصفية في الجلسة الأدبية التي نظمتها إدارة المدرسة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 1438ه / 2017م بحضور رئيس قسم الأنشطة بإدارة التربية والتعليم بمديرية سيئون الاستاذ / ماجد أمين الكثيري ومشرف الانشطة الثقافية بقسم الانشطة بإدارة التربية علوي عيدروس العيدروس وعدد من الدعاة وأولياء أمور الطلاب المكرمين وإدارة ومعلمي وطلاب مدارس دار المصطفى الاهلية فرع سيئون .

وتخللت الجلسة الادبية عدد من الفقرات الإنشادية ذات الالحان والكلمات الجميلة باللغة العربية والانجليزية قدمتها فرقة الانشاد بالمدرسة كما قدمت فرقة المسرح مسرحية هادفة بعنوان [ إلا صلاتي ] ابدع فيها براعم المسرح في الأداء والتنفيذ في مشهدها الختامي المبكي والحزين الذي لا يفيد الندم بعد فوات الأوان , كما عرض طلاب قسم الاختراع ابداعاتهم ومواهبهم في عرض نماذج مما اخترعوه وابتكروه , كما قدم احد الطلاب قصيدة شعرية بعنوان [ يا خير مدرسة و يا خير دار ] , كما تم عرض ربورتاج مصور عن مختلف الانشطة التي نفذها طلاب المدرسة خلال نصف العام الدراسي الثقافية والاجتماعية والرياضية .

وفي ختام الجلسة تم تكريم طلاب حفظة كتاب الله بمصاحف وشهادات شكر وتقدير فيما منح الطالب عبدالله عبدالرحمن باعباد ميدالية المدرسة وشهادة شكر على تحقيقه العلامات الكاملة في الاختبارات الشهرية للفصل الدراسي الأول كما تم تكريم الطلاب الفائزين في المسابقات المدرسية المختلفة وكذا المخترعين والمدعين والمبرزين في مختلف الانشطة الصفية وللاصفية .









وفي تلك الجلسة التي افتتحت بأي من الذكر الحكيم ومن كلام سيد المرسلين محمد صل الله عليه وسلم أكد رئيس مجلس إدارة مدارس دار المصطفى فرع سيئون الداعية / عمر بن عقيل أهمية التكريم للطلاب الذي يعد حافزا معنويا على التنافس فيما بينهم سوى في الحفظ والتلاوة والتحصيل العلمي ومختلف الانشطة , لافتا بأن مدارس دار المصطفى ومنذ تأسيسها عمدت على هذا الجانب والذي يحتفى بها سنويا في منتصف العام ونهاية العام وهو ما لمسته الإدارة من مردوده الايجابي بين الطلاب والأسر , وأوضح ان جوانب الانشطة برزت من خلالها مواهب عديدة في مختلف المجالات والتي ينبغي الاهتمام بها وتنمية وتوسيع مهاراتها ليكون الجيل المنتظر لصناعة المستقبل الذي ينشده الجميع مستقبل الرحمة والاخلاق والمحبة والتي احد الاهداف السامية لمدارس دار المصطفى والتي تتميز عن غيرها في الاهتمام بالمستوى التعليمي والتربوي والسلوكي , مناشدا جميع الطلاب الاجتهاد والمثابرة في المذاكرة كون الامتحانات النصف سنوية على الابواب .وتخللت الجلسة الادبية عدد من الفقرات الإنشادية ذات الالحان والكلمات الجميلة باللغة العربية والانجليزية قدمتها فرقة الانشاد بالمدرسة كما قدمت فرقة المسرح مسرحية هادفة بعنوان [ إلا صلاتي ] ابدع فيها براعم المسرح في الأداء والتنفيذ في مشهدها الختامي المبكي والحزين الذي لا يفيد الندم بعد فوات الأوان , كما عرض طلاب قسم الاختراع ابداعاتهم ومواهبهم في عرض نماذج مما اخترعوه وابتكروه , كما قدم احد الطلاب قصيدة شعرية بعنوان [ يا خير مدرسة و يا خير دار ] , كما تم عرض ربورتاج مصور عن مختلف الانشطة التي نفذها طلاب المدرسة خلال نصف العام الدراسي الثقافية والاجتماعية والرياضية .وفي ختام الجلسة تم تكريم طلاب حفظة كتاب الله بمصاحف وشهادات شكر وتقدير فيما منح الطالب عبدالله عبدالرحمن باعباد ميدالية المدرسة وشهادة شكر على تحقيقه العلامات الكاملة في الاختبارات الشهرية للفصل الدراسي الأول كما تم تكريم الطلاب الفائزين في المسابقات المدرسية المختلفة وكذا المخترعين والمدعين والمبرزين في مختلف الانشطة الصفية وللاصفية .



