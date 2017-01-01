

بحضور الحبيب العلامة عمر بن حفيظ عميد دار المصطفى للدراسات الاسلامية بتريم والحبيب العلامة والمفكر الاسلامي أبوبكر العدني بن علي المشهور والمهندس مراد صبيح مدير عام مكتب وزارة الأوقاف والارشاد بوادي وصحراء حضرموت وعدد من الشخصيات الدينية والتربوية والاجتماعية وجمع كبير منالمواطنين أسدل الستار مساء اليوم الخميس الـ ٨ من ربيع الثاني لعام ١٤٣٨هـ على الفعاليات التي نظمتها مدرسة مكارم الأخلاق بمنطقة الريضة تحت شعار « آمنا بك وصدقناك» بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم .





بدأ الحفل باستقبال الوفود المشاركة في الفعالية الختامية ثم ألقى الوالد صالح كرامة علوان مشرف مدرسة مكارم الأخلاق كلمة هنأ في مستهلها الحاضرين بذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم موجه شكره وتقديره لكل الحاضرين من علماء ومشايخ وأعيان. وتحدث عن أهم الفعاليات التي نظمتها المدرسة مثل الدورة التعليمية للفرق المشاركة في فقه الشريعة المطهرة لكتاب المقاصد للامام النووي رحمه الله، والفعاليات الرياضية الأخرى ككرة القدم وسباق الضاحية. مشيرا الى التفاعل الكبير من قبل الأفرقة والبالغ عددها قرابة 23 فريقا من مختلف مناطق وادي حضرموت. وفي ختام كلمته توجه بالشكر والتقدير لكل الدعاة والشيوخ ولجميع الأفرقة المشاركة متمنيا منهم بتطبيق ماتعلموه على أرض الواقع.



كما تحدث المهندس أبوبكر العيدروس بكلمة قال فيها " لقد أثلجت صدورنا مما لمسناه في هذه الفعالية في هذا العام بالتحديد مما دأبت عليه مدرسة مكارم الأخلاق ومشاركتها العظيمة لذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم" وأشار السقاف في كلمته بالجهود الطيبة التي أثمرتها فعاليات مدرسة مكارم الأخلاق بجمع الكلمة لاسيما في زمننا المتغير هذا . وقال ان للنشاط الرياضي دور كبير جدا في استهدافه للشباب الذين يعتبرون أهم شرائح المجتمع ...



من جانب آخر ألقى الحبيب العلامة والمفكر الاسلامي أبوبكر المشهور كلمة أشاد فيها بالتنظيم الجيد والمرتب للفعالية الذي يمثل درجة من درجات الادراك والوعي لدى الشباب والبلدة الطيبة. وقال "أحيي مدرسة مكارم الأخلاق والقائمين عليها لاهتمامهم بالشباب واهتمامهم بالعلم والعبادة الوجهين الشرعيين في الأرض"

كما عبّر عن سعادته وارتياحه الكبير بما سمعه وماشاهده من فقرات الحفل الابداعية والقصائد الشعرية.



واختتم حديثه برسالة للرياضيين قائلا" اذا ربطتم الرياضة بشعار العقل السليم في الجسم السليم فمعنى ذلك انكم في توجهكم الرياضي بلغتم درجة تكون نادرة لدى البعض ، نأمل أن تتحول الرياضة الى همم ترفع مستوى الشباب لخدمة الأمة والتعليم لما للرياضة من دور مهم في الاجتماع ووحدة الشعوب"



بدوره تحدث الحبيب العلامة عمر بن حفيظ عميد دار المصطفى للدراسات الاسلامية بتريم بكلمة شكر في مستهلها مدرسة مكارم الأخلاق والقائمين عليها والمتعاونين معهم على تنظيمهم الرائع للفعالية وتنظيمهم للربط من أجل الله في عالم الخلق وربطها بالحق عزوجل ..وتحدث عن بعض الصفات والشمائل المحمدية الواجب اتباعها والسير على نهجها.

كما تمنى من الرياضيين المشاركين ان يحرروا الرياضة من التبعية الهابطة والغير واعية وبنظام مخالف للآداب الشرعية.



تخلل الحفل مشاركة من فريق التحالف بالريضة بمشهد تمثيلي هادف عن الأخلاق ، وقراءة المولد لفرقة الربى بالخليف ، وأبريت لمدرسة مكارم الأخلاق وعدد من القصائد الشعرية التي نالت استحسان الجميع ..



وفي ختام الفعالية تم تكريم المشاركين في الفعاليات بشهادات تقديرية وتوزيع الكؤوس للحاصلين على المراكز المتقدمة وهم :



هلال المساكن بسيؤن بطلا لدوري كرة القدم والنجوم بالسويري وصيفا والشعلة بباعلال بطلا للمسابقة الثقافية والتحالف بالريضة وصيفا وفريق الحصي الأربع بسيؤن بطلا لسباق الضاحية والفريق المثالي التحالف بالريضة.





