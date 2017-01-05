

شكّل وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري لجنة خاصة لإزالة المباني العشوائية والتي تم بنائها في الساحات العامه ومجاري السيول و الشوارع العامة بمختلف الطرق الغير قانونية. و شُكلت اللجنة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي وعضوية كلاً من قائد المنطقة العسكرية الاولى اللواء صالح طيمس ومدير عام الامن والشرطة بالوادي والصحراء العميد سعيد علي العامري ومدير عام فرع الهيئة العامة للعقار بالوادي والصحراء ومدير عام الاشغال العامة والطرق بوادي حضرموت و ممثل عن النيابة العامة.

وشدد وكيل المحافظة الكثيري على اللجنة العمل على حصر كل المباني العشوائية والغير قانونية و ازالتها خصوصا تلك التي انتهكت مجاري السيول والتي سببت خسائر بشرية ومادية في الفترة الماضية موكدا في ذات السياق على عدم وضع أي استثناء لأي تجاوزات والاستعانة بعناصر الامن والقوات المسلحة في عملية تامين عمل اللجنة.







