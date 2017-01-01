

وجّهَ وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري مكتبي الشباب والرياضة والاشغال المحلية بالوادي والصحراء بسرعه الانتهاء من تجهيز استاد سيئون الاولمبي بالحد الادنى لافتتاحه في الفترة القريبة القادمة واقامة الفعاليات والبطولات الرياضية فيه مشددا على المكتبين سرعه الانتهاء من تجيز ارضيه الملعب وكذا عدد من الغرف ودورات المياه الخاصة باللاعبين وتجهيز بوابات دخول الجماهير للاستاد و قام وكيل المحافظة عصام الكثيري صباح اليوم بزيارة للاستاد الاولمبي بسيئون برفقة الوكيل المساعد المهندس هشام السعيدي للاطلاع عن كثب عن خطة مكتب الشباب والرياضة الخاصة بافتتاح استاد سيئون الدولي بالحد الادنى من الامكانيات لاستغلال المنشاءة الحالية والتي تعثر استكمالها منذ اكثر من 14 عاماً بسبب الظروف المختلفة التي مرت بالبلاد



واكد عصام الكثيري حرص السلطة المحلية بوادي حضرموت على افتتاح هذا الاستاد للرياضيين بوادي حضرموت لتعزيز سير النشاط الرياضي والارتقاء به وتوفير الاجواء المناسبة لشباب وادي حضرموت لممارسة الرياضات المختلفة وصقل مواهبهم وحفظ اوقاتهم مشيراً الى انه وبتظافر جهود كل الجهات المعنية سيتم افتتاح الاستاد في الفتره القريبة القادمة



رافق وكيل المحافظة في زيارته المهندس صالح مبروك لرضي مستشار وكيل المحافظة للشؤون الفنية و مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالوادي والصحراء الاستاذ علي باشعيب ومدير عام الاشغال المحلية بالوادي والصحراء فرج سالمين بلفاس و مدير مكتب وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء الاخ عائد صالح بن مهري





