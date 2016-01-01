

أشاد نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور / عبدالله الميسري بمستوى الأداء والتحصيل الضريبي بمكتب مصلحة الضرائب بوادي وصحراء حضرموت جاء ذلك خلال زيارته التفقدية صباح اليوم لمكتب المصلحة بسيئون. وأستمع الدكتور الميسري إلى شرح حول طبيعة العمل والصعوبات التي ترافق سير العمل من قبل المدير العام لمكتب المصلحة بوادي وصحراء حضرموت الأخ / فائز حسين بن طالب , الذي أوضح بأنه بلغت الإيرادات الضريبية للعام المنصرم 2016 م , 6 مليار و 649 مليون و739 إلف و553 ريال فيما كان ربط الموازنة التقديرية لعام 2016 م 4 مليار 769 مليون 254 ألف ريال, بنسبة تحقيق بلغت 139% وأضاف بن طالب بأن أبرز الصعوبات التي يواجها مكتب المصلحة بالوادي نقص عدد العاملين بالمركز والفروع إذ يبلغ عدد العاملين 53عامل وموظف إضافة إلى صعوبة تحرك العاملين في المناطق والمديريات نتيجة للظروف والأوضاع الأمنية الراهنة .



وبدوره أكد نائب الوزير على رفع تلك الصعوبات والمعوقات إلى الجهات ذات العلاقة ومنها مجلس الوزراء , رافقه في الزيارة المدير العام لمكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بوادي وصحراء حضرموت الأخ / حسين علي السمين .









