

وقعت اليوم بالمكلا على اتفاقية تقديم منحة مالية لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان لدعم أدوية مرضى السرطان في حضرموت للعام 2017م مقدمة من الشركة العربية اليمنية للاسمنت . وفي الحفل الذي حضره وكيل محافظة حضرموت للشئون الفنية المهندس محمد العمودي أشاد اللواء الركن احمد سعيد بن بريك محافظ محافظة حضرموت بما قدمته الشركة العربية اليمنية للاسمنت ورئيس مجلس إدارتها الشيخ المهندس عبدالله احمد بقشان من دعم لمرضى السرطان .. مؤكدا بأن هذه المساهمات للشركة جاءت في وقت وظروف صعبة .. مشيدا بدور المؤسسات الأخرى ورجال الخير من أبناء حضرموت الداعمين لهذه المشاريع النوعية .



وأكد محافظ حضرموت أن السلطة المحلية تسعى حاليا للتنسيق ومعالجة ما يتعلق بمخلفات الشركات النفطية التي تسببت في إصابة الكثير من أبناء حضرموت بالسرطان وغيرها من الامراض الناتجة عن مخلفاتها .

موضحا أن حضرموت يجب اليوم أن تستعيد حقوقها المسلوبة منذ عشرات السنين .. منوها الى الابتعاد عن تمجيد الأشخاص فما تحقق بالمحافظة بفضل الله أولا ثم بفضل جميع أبناء المحافظة .



ودعا بن بريك أئمة المساجد والخطباء وعلماء حضرموت الذين يحملون الفكر الوسطي الى دعوة الناس للتحلي بالأخلاق الفاضلة ونبذ ظواهر التطرف والغلو لتجنيب حضرموت وأهلها مخاطر هذه الآفة . .



واعلن المحافظ في كلمته أن حضرموت قادمة على تنفيذ عدد من المشاريع العملاقة و منها بناء مشروع سكني للشباب بالتقسيط المريح حيث تم الانتهاء من اعداد الدراسات الخاصة به وسيتم في مرحلته الأولى بناء 24 عمارة من أصل 66 عمارة تضم 660 شقة سكنية ستسهم في إنهاء مشكلة السكن للشباب .. وإقامة منشأة لصوامع الغلال لتأمين الاحتياط الغذائي لاقليم حضرموت كافة .. بالاضافة لتدشين العمل في تنفيذ الرحلات البحرية عبر ( يخت بحري ) لنقل االركاب الى محافظتي سقطرى وعدن والى دول الخليج وبأسعار تكون في متناول الجميع .



من جهته أكد مدير مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري أهمية التوعية بمخاطر مرض السرطان والأمراض المزمنة الاخرى .. مؤكدا على ضرورة البحث في مسببات هذه الأمراض فاليمن دولة فقيرة ومن خلال الطب الوقائي نستطيع أن نحد من انتشار هذه الأمراض بين الناس .. مشيدا بدور وتكاتف السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني وإقامة شراكات فيما بينها وتعاون وتدخلات أثناء الكوارث والأمراض التي شهدتها حضرموت في الفترات الماضية .



بدوره قال مدير مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت الدكتور هاني العمودي إن عدد المراجعين لمركز الأورام في وادي حضرموت ارتفع من 6000 في العام 2015م الى 13 الف خلال العام الماضي وهذا مؤشر كبير وخطير .. مؤكدا على ضرورة إقامة ورشة عمل للبحث في أسباب انتشار الأمراض المزمنة في حضرموت وهي أمراض القلب والشرايين والسرطان والفشل الكلوي .



من جانبه أوضح الدكتور وليد عبدالله البطاطي المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان (أمل) ان المؤسسة في العام الماضي وقعت مع مؤسسة صلة اتفاقية لتمويل علاجات مرضى السرطان واليوم نوقع مع الشركة العربية اليمنية للاسمنت هذه المنحة المالية وهو امتداد لعمل الخير لهذه الشركة ورئيس مجلس مؤسسيها الشيخ المهندس عبدالله احمد بقشان.

مؤكدا بان المؤسسة تقوم بأعمال خيرية كبيرة لمرضى السرطان إضافة الى برامجها التوعوية والايصالية إذ قامت بإنشاء سجل عام للسرطان في محور حضرموت من عام 2000- 2016م احتوى على معلومات مهمة ومتكاملة عن المرض والمرضى وأضحى سجلاً مهماً على مستوى الجمهورية .. مضيفا ان المؤسسة تقوم بتقديم المنح المالية للمرضى من فحوصات وأشعة وعمليات وسفر الى صنعاء وعدن والخارج .



وشكر الدكتور البطاطي الدعم المتواصل للمؤسسة من قبل اللواء الركن احمد بن بريك محافظ حضرموت والشيخ المهندس عبدالله بقشان .. مؤكدا بان حضرموت بحاجة الى مثل هذه المبادرات الكبيرة في قيمتها وعطائها بهدف إعادة البسمة للمرضى.



المهندس وهيب العزب مدير الشركة العربية للاسمنت أكد أن الشركة ارتأت بقيادة رئيس مجلس الإدارة الشيخ المهندس عبدالله بقشان وجميع مجلس الإدارة أن تساهم وتشارك في تخفيف معاناة المرضى فقد تبنت الشركة المشاركة في مكافحة الأمراض الخبيثة والمستعصية من خلال دعم وتمويل المؤسسات الخيرية والمراكز الطبية إذ بلغت قيمة المساعدات للعام الماضي 208 مليون ريال كمرحلة اولى .. منوها بان قيادة الشركة ستواصل دعم هذه الأمراض خلال العام الجاري .



وتم في الحفل تكريم المؤسسة والشركة لمحافظ حضرموت اللواء الركن / أحمد سعيد بن بريك والشيخ المهندس عبدالله بقشان ومكتبي الصحة العامة بالساحل والوادي .. كما كرم مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت المحافظ بدرع الوفاء تقديراً لجهوده و دعمه المتواصل للخدمات الصحية .

وخلال الحفل الذي حضره عدد من الاكاديميين بجامعة حضرموت ومدراء العموم والمستشارين ومنظمات المجتمع المدني ومرضى السرطان والشخصيات الاجتماعية تم تقديم وصليتن إنشاديتين قدمتها زهرات السلام بالمكلا .





