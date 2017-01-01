

أطلع محافظ حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك اليوم على مشروع مدينة الجوهرة السكني التجاري بالمكلا والذي يعد أضخم مشروع سكني تشهده المحافظة للشباب والمواطنين. وأكدا اللواء بن بريك أن مشروع الجوهرة السكني يعد من المشاريع الهامة التي تلامس المواطنين وتشكل نقطة جذب للمستثمرين في الداخل والخارج ..لافتا أن قيادة المحافظة تسعى جاهدة في تطبيع مناحي الحياة سوا في الجانب الأمني أو الخدمي والبحث الدائم بتوفير المشاريع الخدمية المختلفة.



وشدد المحافظ بن بريك على ضرورة وضع التسهيلات المناسبة للشباب والمواطنين التي تناسب دخلهم اليومي وخلق علاقة وطيدة من الثقة والمصداقية بين جهة المشروع والمواطن..موجهاً بسرعة التنسيق بين جهة المشروع والجهات المعنية لتنفيذه والبدء في وضع اللبنة الأولى له ليتم البدء فيه خلال الأيام القادمة ليكون تجربة مثالية لباقي المشاريع الأخرى المستقبلية ويكون عامل جذب للمستثمرين في الخارج .



وأستعرض بن بريك فرص الاستثمار في القطاعات المختلفة وما تمتاز به محافظة حضرموت من مقومات ومناخات مشجعة ومحفزة للاستثمار في كافة المجالات..مستمعاً الى شرح وافي من قبل مالك مشروع جوهرة المكلا للاستثمار العقاري المستثمر عبد الرحمن الجفري الذي يحتوي على 66 عمارة سكنية تضم660 شقة تمليك ومول تجاري وخدمات متكاملة من مدارس ورياض أطفال وغيرها وكيفية وضع الحلول والمعالجة الكفيلة بسير تنفيذ المشروع من خلال تنفيذ البنية التحتية وربط شبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء والاتصالات وإعادة شاملة للنظر في مخطط المشروع.



من جانبه اشار مستشار محافظ حضرموت لشئون الاستثمار المهندس أحمد السكوتي ان المشروع سينفذ على 3 مراحل فيما يخص شقق التمليك والمول وايضا العمائر السكنية الأخرى..موضحاً أن مساحات الشقق التمليك تبدأ من 70متر مربع إلى 106متر مربع والتي أبداء البنك الأهلي اليمني استعداده بالمشاركة بتمويل المشروع مع المستثمر.



حضر اللقاء مدراء عموم الكهرباء و الأشغال العامة والطرق والاتصالات والبنك الأهلي والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للأراضي .







