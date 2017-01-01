

ناقش المكتب التنفيذي بوادي حضرموت والصحراء في اجتماعه الاستثنائي اليوم تقارير عن أوضاع وخدمات مكاتب التربية والتعليم والصحة والمياه والأشغال العامة والطرق وإحتياجات عدد من مكاتب الأجهزة التنفيذية والخدمية في مديريات الوادي والصحراء ذات الأولوية التي تتطلب تدخلا عاجلا من الحكومة من اجل إستمرارية عمل ونشاط تلك الجهات . وجرى في الاجتماع الذي رأسه وزير المغتربين رئيس لجنة تسليم مرتبات المنتسبين للوحدات العسكرية والأمنية بوادي حضرموت الدكتور علوي بافقيه بحضور وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري ووكيلا المحافظة المساعدين المهندس هشام السعيدي وسالم بن شرمان جرى إطلاع أعضاء المكتب التنفيذي على نتائج زيارة رئيس الجمهورية الى المحافظة مؤخرا وتوجيهاته لتعزيز القدرة الكهربائية بإنشاء محطة توليد جديدة بقدرة 50 ميجاوات وترفيع مستشفى سيئون الى هيئة وإنشاء جامعة وادي حضرموت وسفلتة عدد من الطرق التي تربط عدد من المناطق في اطار شبكة الطرق الأسفلتية الرئيسية .



كما تطرق الوكيل الى نتائج لقائه بنائب رئيس الجمهور والجهود المبذولة خلال العام الحالي 2017م من أجل تعزيز الامن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف ذلك .



وتناولت التقارير المقدمة من مدراء عموم مكاتب التربية والتعليم الدكتور محمد فلهوم والصحة والسكان الدكتور هاني العمودي والأشغال العامة والطرق الدكتور علوي بن يحيى والمياه والصرف الصحي الاخ عامر العامري ما شهدته مناطق وادي حضرموت من استقرار في العملية التربوية والتعليمية بعد أن تم في إطار الجهود المشتركة من قبل المعنيين بمكتب وزارة التربية والتعليم والسلطة المحلية بالمحافظة ومديريات الوادي والصحراء ومنظمات المجتمع المدني في المحافظة ودعم الهلال الاحمر الاماراتي لمساهمة في تقليل حجم العجز في أعداد المعلمين والمعلمات في كافة المدارس بما فيها مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة فيما لا تزال المعاناة قائمة في نقص الاثاث المكتبي للمعلمين والطلاب .



كما تناولت تلك التقارير عن حجم العمل الذي تقدمه الاطقم الصحية العاملة في المرافق الصحية الرئيسية والفرعية لتقديم الخدمات العلاجية للمرضى في حدها الادني نتيجة لما تعانيه تلك المرافق من انعدام للموازنات التشغيلية ومحدودية القوى البشرية العاملة فيها وانعكاس ذلك في عدم جاهزية المعدات والأجهزة الطبية وتحمل القائمين عليها أعباء مضاعفة نتيجة لتزايد اعداد المترددين الى تلك المرافق .



وتطرقت التقارير الى ضرورة تعاون كافة الجهات للحفاظ على الطرقات من الاضرار نتيجة لعدم تقيد أرباب المركبات بالحمولة المحددة مما يتسبب الضرر بهم وبالآخرين من مستخدمي الطرقات وانعكاسات ذلك وتأثيراته على حركة السير والتسبب في الحوادث المروية المؤسفة .



واطلع المكتب التنفيذي على الجهود التي تبذلها المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمناطق وادي حضرموت من أجل تأمين احتياجات المواطنين من المياه ، وجرى التأكيد على ضرورة الدفع بالإجراءات المتعلقة بإعادة العمل في مكونات مشروع مجاري الصرف الصحي لمدينتي سيئون وتريم بعد ان زالت الاسباب التي أدت الى توقف العمل فيه نتيجة للأوضاع التي مرت بها البلاد لما لهذا المشروع من أهمية وضرورة ملحة على الوضع البيئي والصحي للمنطقتين المستهدفتين .



وأبدى أعضاء المكتب التنفيذي جملة من الملاحظات والاحتياجات ذات الاولوية لتفعيل عمل ونشاط عدد من الاجهزة التنفيذية والخدمية لإعادة الامور الى ما قبل الحرب الدائرة في البلاد .



وأقر المكتب التنفيذي الموازنة التقديرية للسلطة المحلية للعام الحالي 2017م البالغة 14 مليار و510 مليون و625 الف ريال وحث المكتب التنفيذي قيادات الوحدات الادارية بالمديريات الى مضاعفة جهودهم من أجل زيادة مستوى تحصيل الموارد المالية للمساهمة في تنفيذ الخطط والمشاريع التنموية على مستوى المديريات .



وكان وزير المغتربين رئيس لجنة تسليم مرتبات منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية بوادي حضرموت قد أعطى صورة موجزة عن مهمة اللجنة في إطار وادي حضرموت والآلية المتبعة في عملية تسليم المرتبات . كما تطرق الوزير الى الخطوات التي تتبعها الحكومة لتطبيع الحياة في المحافظات المحررة مؤملا ان الفترة القادمة ستشهد تحسنا مقارنة بما هو عليه الحال في المرحلة الحالية نظرا للاهتمام الذي تؤليه الحكومة في مختلف الجوانب ومنها القرار بإعداد موازنة العام الحالي 2017م والإجراءات التي تتم بهذا الخصوص .



وأوضح وزير المغتربين الى المعالجات التي أسهمت بها لجنة تسليم المرتبات لتجاوز عدد من المعضلات والمشاكل التي تواجه سير عمل ونشاط عدد من الجهات العاملة في نطاق مديريات الوادي والصحراء .





