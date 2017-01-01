

ناقش اجتماع عقد اليوم بالمكلا برئاسة المحافظ اللواء أحمد بن بريك السبل الكفيلة بتعزيز الأداء في المحاكم والنيابات المختصة والأجهزة الأمنية والتنسيق فيما بينها من اجل استتباب الأمن والاستقرار والاسهام بشكل أكبر في خدمة وحل قضايا المواطنين. الاجتماع الذي ضم وكيل أول المحافظة عمرو بن حبريش ورؤساء ووكلاء عدد من المحاكم والنيابات ومدير شرطة ساحل حضرموت ومصلحة السجون و بمديرية المكلا ، أكد على ضرورة وضع الآليات المناسبة للنظر والبت في قضايا المواطنين والمساجين الموقوفين في مصلحة السجون والمراكز الأمنية بالمديريات وتحريكها قضائياً.



واستعرض الاجتماع ابرز الصعوبات التي تعيق سير العمل في المحاكم والنيابات وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها بالإضافة للقضايا المتعلقة بمصلحة السجون ومراكز الاحتجاز والتوقيف في المديريات وسبل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للموقوفين فيها وتقديم الرعاية الصحية المطلوبة لهم.



وأكد محافظ حضرموت اهتمام قيادة السلطة المحلية بقضايا المواطنين والمساجين من خلال النزولات الميدانية المسبقة لتفقد أوضاعهم والنظر في قضاياهم.



وشدد على تعزيز إجراءات الحماية الأمنية لمقرات السلطة القضائية والعمل المشترك من اجل إعادة هيبة الدولة من خلال رفع وتيرة العمل في مختلف المرافق المؤسسات الخدمية وتلبية احتياجات المواطنين مع الآخذ بعين الاعتبار احترام استقلالية القضاء .



ودعا اللواء بن بريك إلى اعادة ملامح جديدة لمراكز الشرطة والامن والابتعاد عن الاساليب القديمة السلبية السيئة.. مؤكدا أن حضرموت تعيش حراكا تنمويا واقتصاديا وأمنيا لبناء الدولة المدنية التي يحلم بها كافة أبناء الوطن في الداخل والخارج من خلال بناء جيش وأمن نظامي لتثبيت هيبة الدولة والقانون وهيكلة مراكز الشرطة وتفعيل أداء عملها.



ولفت إلى نتائج زيارة فخامة رئيس الجمهورية للمحافظة والتي أثمرت عن عدة مشاريع من ضمنها إنشاء كلية الشرطة لإقليم حضرموت.



من جانبهم أستعرض رؤساء و وكلاء المحاكم والنيابات ومدراء الأمن والشرطة ومصلحة السجون عددا من القضايا والمشاكل التي تعيق سير عملهم .. مشيدين بجهود قيادة المحافظة في توفير الدعم والمساعدة لتفعيل مهام ونشاط المحاكم والنيابات والأمن والشرطة وحرصها على فرض هيبة الدولة والعمل على تطبيع مناحي الحياة.





