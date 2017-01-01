

أشاد محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك بالدور الريادي الكبير الذي لعبته شركة العمقي للصرافة في ترسيخ دعائم الحياة وتطبيعها في المحافظة منذ الأزمة التي شهدتها البلاد وحتى تحرير ساحل حضرموت من قبضة العناصر الإرهابية. وقال المحافظ بن بريك خلال تكريمه من قبل شركة العمقي للصرافة وتسلمه درع الوفاء والتقدير : إن الشركة كان لها الدور الكبير في استقرار الحياة وتطبيعها من خلال توفيرها للسيولة النقدية وتغطية رواتب موظفي الدولة في عدد من القطاعات الحكومية ، إضافة إلى مساهمتها ودعمها لصندوق التعليم الذي أنشأته السلطة المحلية مؤخرا .



من جانبه قال نائب المدير العام للشركة الشيخ صالح سعيد عبدربه العمقي إن هذا التكريم من الشركة اليوم يأتي للتعبير عن الوفاء والتقدير والعرفان لسيادة المحافظ اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك لجهوده الكبيرة في قيادة دفة المحافظة وتثبيت الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة في هذه المرحلة الصعبة والسير بها نحو بر الأمان ، ولوقوفه الدائم مع الشركة ومساندته لها في كل الأوقات وتوفير كافة أوجه الدعم المعنوي وتسهيل التعاملات المالية بمختلف أنواعها .



حضر حفل التكريم الأخ رشيد محسن لرضي مدير التسويق والإعلام بالشركة .





