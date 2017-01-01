

افتتح وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري المبنى الجديد لمدرسة مريمة للتعليم الأساسي بنات بمديرية سيئون المحتوي على 9 قاعات دراسية ومختبرات علمية وحاسوب بتمويل من المجلس المحلي بمديرية سيئون واشراف مكتب التربية والتعليم بالوادي والصحراء و اوضح وكيل المحافظة عصام الكثيري الى ان السلطة المحلية بوادي حضرموت تولي كل اهتمامها بالعملية التعليمية والتربوية بكل القطاعات والمراحل ابتداء من رياض الاطفال والتعليم الاساسي والثانوي والمعاهد الفنية والتقنية والكليات والجامعات



و اشار وكيل المحافظة الكثيري الى اهمية الاهتمام بتعليم الفتاه وتهيئة الاجواء المناسبة و الظروف الاجتماعية الخاصة بوادي حضرموت من اجل جيل متسلح بالعلم والمعرفه



و في حفل افتتاح المبنى الجديد الذي اقيم بمدرسة مريمة للتعليم الأساسي بنات قدم مدير المدرسة الاستاذ محمد منصور العامري شكره وتقديريه ونيابة عن مجلسي الآباء والأمهات والطالبات لقيادة السلطة المحلية بوادي حضرموت وبمديرية سيئون على جهودهم الكبيره التي بذلت لاجل افتتاح المبنى والذي يعد رافدا هاما لاستيعاب فتيات المنطقة



وقد عرض في حفل افتتاح المبنى اوبريت فني مع عدد من الرقصات ادتها طالبات المدرسة باشراف جماعه الثقافة بمدرسة مريمة للتعليم الاساسي بنات



حضر حفل الافتتاح مدير عام مديرية سيئون المهندس عمر عبيد باعارمه و مدير عام مكتب التربية والتعليم بالوادي والصحراء الدكتور محمد فلهوم ومدير عام الاشغال العامة و الطرق الدكتور علوي بن يحيى ومدير عام فرع الهيئة العامه للاراضي والمساحه والتخطيط بوادي حضرموت المهندس هاشم العامري و الأستاذ المساعد عبدالقادر الكاف عميد كلية المجتمع بسيئون والاستاذ تقي هادي العامري عميد معهد اعداد المعلمين بسيئون و اعضاء مجلس الاباء بالمدرسة وجمع من المواطنين





