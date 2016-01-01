

كرم منتدى طلاب سيئون الجامعيين اليوم, المؤسسات الحكومية والخاصة والهيئات والمدربين والمساهمين في إنجاح برنامج "كن شريكي في نجاح الوطن" لعام 2016م, الذي أطلقه المنتدى مطلع العام الجاري وأشتمل على خمسون دورة تدريبية في مختلف المجالات واستفاد منه أكثر من 1200 شاب وفتاة, برعاية وتمويل لجنة الإغاثة المشتركة بحضرموت, وبالشراكة مع 36 مؤسسة وهيئة ومكاتب حكومية وتربوية ومهنية ومنظمات مجتمع مدني. وفي الحفل الذي أقيم بالقاعة الكبرى بالمجمع الحكومي بسيئون, أكد المدير العام لمديرية سيئون المهندس "عمر عبيد باعارمة", بأنه بالعلم والتدريب والتأهيل تبنى الأوطان, لافتا بأن مخرجات تلك الدورات التأهيلية والتدريبية ستعم فائدتها الجميع, مناشدا الجميع مد يد العون والمساعدة للمنتدى لما يقدمه من أعمال جليلة في خدمة الشباب مقدما شكره للجنة الإغاثة على دعمها للشباب واحتضان أنشطتهم.



فيما أوضح الأخ "بسام بدر الكثيري", في كلمته عن لجنة الإغاثة المشتركة بحضرموت, بأن لجنة الإغاثة هي عبارة عن مجموعة من المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني اجتمعت تحت رؤية واضحة وأهداف موحدة اقتنع بها إلى تحقيقها بصورة مشتركة ليكون العمل أكثر نفعا للفرد والمجتمع ويعتبر أفضل مسار لنهضة حضرموت وثقافتها, ويعد رعايتنا لهذا البرنامج جاء انطلاقا من أهداف المشروع في تحقيق التنمية المستدامة لحضرموت والوطن.



وفي بداية الاحتفالية رحب المهندس "محمد عادل صافي السقاف", عن لجنة "برنامج كن شريكي في إنجاح الوطن" بالحضور, مشيرا بأن البرنامج لقي إقبالا كبير من قبل الشباب والفتيات وتم تنفيذ 50 دورة تدريبية وتأهيلية استفاد منها 1400 شاب وفتاة, موضحا بأن البرنامج قد حاز المركز الثالث على مستوى محافظة حضرموت من ضمن 72 عملا تطوعيا شبابيا.



وشهد الحفل ألتكريمي والختامي الذي حضره المدير العام لمكتب وزارة



التعليم الفني والتدريب المهني "محبوب فرج أمان", ومدير عام مكتب وزارة النفط والمعادن, الأخ "رضاء علي باسيف", وعميد كلية المجتمع الأستاذ المساعد "عبدالقادر حسين الكاف", ورئيس لجنة تنسيق منظمات المجتمع المدني رئيس لجنة الإغاثة المشتركة بحضرموت الشيخ "سيف بن علي جابر", وعدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني وشخصيات اجتماعية والمدربين والمستفيدين من البرنامج من الشباب والفتيات, قصيدة شعرية للشاعر "حسن سالم بازغيفان", وأنشودة للمنشد "أديب سعيد بامحيمود", نالت جميعها استحسان الحضور.



وفي ختام الحفل تم تكريم لجنة البرنامج والجهات المشاركة والداعمة للبرنامج وكذا الأفراد المساهمين في إنجاح البرنامج.





