

اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس "هشام السعيدي", على مستوى الخدمات الطبية في مخيم العيون المجاني الثالث الذي تنفذه مؤسسة الضمير الخيرية الاجتماعية, بالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت بتمويل من جمعية صندوق اعانة المرضى بدولة الكويت. ويقدم المخيم خدماته المجانية للمرضى من معاينه واجراء عمليات ازالة المياه البيضاء وزراعة العدسات و توزيع الادوية والنظارات.

وأوضح رئيس مؤسسة الضمير "أبوبكر الهدار", لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان المخيم الذي يقدم خدماته مجانا 100 بالمائة, يستهدف اجراء 300 عملية بعد معاينته قرابة 3 ألاف حالة من محافظة حضرموت الساحل والوادي وسقطرى.. مشيرا الى ان المخيم يتميز بدخول اجهزة التقنية في اجراء العمليات خلال اليومين القادمين.



ولفت "الهدار", الى ان المؤسسة استلمت حوالي 10 ألف من علاج مرضى السكري "الانسولين " مقدمة من بيت الزكاة الكويتي, وسيتم توزيعها بالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء على المستفيدين بمديريات الوادي والصحراء.





