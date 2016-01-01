

قام فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي صباح اليوم بوضع حجر الأساس لإنشاء كلية الشرطة لإقليم حضرموت والتي تعد أحدى الثمار الأولية لنتائج زيارته للمحافظة. وفي حفل وضع حجر الأساس الذي حضرها محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك ورئيس مجلس الوزراء أحمد عبيد بن دغر ومستشارو الرئيس ياسين مكاوي وعبدالعزيز المفلحي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالمين البحسني وعدد من الوزراء والنواب والقيادات الأمنية والعسكرية أكد رئيس الجمهورية أهمية أهمية هذه الكلية التي ستستوعب كافة شباب محافظات الإقليم حضرموت شبوة والمهرة وسقطرى ودورها في استتاب الأمن والقضاء على التجاوزات والاختلالات الأمنية في كل محافظات الإقليم ، مشددا على أهمية التدريب والتأهيل للكوادر الأمنية الشابة التي سيكون لها الأثر الإيجابي الملموس في كافة محافظات الإقليم .



من جانبه أشار محافظ حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك إلى أن افتتاح كلية الشرطة بإقليم حضرموت يعد خطوة نحو تثبيت دعائم الدولة المدنية الحقيقية وتثبيت سيادة الأمن والنظام والقانون ، وأن الشباب المنخرطين في الكلية سيرفدون الإقليم بخبراتهم العلمية والعملية التي سيكون لها الأثر الملموس واقعا .



وأشاد المحافظ ابن بريك بزيارة رئيس الجمهورية والوفد المرافق وماحققته الزيارة من ثمار ستتبلور على الواقع في القريب العاجل وسيجد أثرها المواطنون في كافة محافظات الإقليم.







