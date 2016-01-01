

زار صباح اليوم وزير الإتصالات المهندس لطفي باشريف المؤسسة العامة للإتصالات السلكية واللاسلكية فرع «محافظة حضرموت»؛ وذلك للإطلاع على العديد من المواضيع المهمة التي من شأنها تطوير العمل الإداري داخل المؤسسة؛ وأيضاً لحل الكثير من المشكلات التي تواجه الموظفين وتكون عائقاً بينهم وبين تقديم الخدمات للمواطنيّن ولا سيما مع تردي الخدمات مؤخراً وإحتجاج الأهالي على ذلك . وعن اللقاء صرح باشريف قائلاً : تمت اليوم زيارة المؤسسة العامة للإتصالات فرع محافظة حضرموت في المشاريع الإستراتيجية التي توجد الإستدامة والتنمية في هذا المجال؛ وقد تمت مناقشة الكثير من المشاريع التي تعزز من البنية التحتية والربط بين جميع مدن الأقليم ومنها «المكلا_سيئون» ولا سيما المشروع الرئيسي الذي هو «حضرموت ترينك» أي الشبكة الحلقية لجميع محافظات إقليم حضرموت .



وتأتي هذه الزيارة في مستهل وصول الرئيس الشرعي للجمهورية اليمنية المشير عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة بن دغر وعدد من الوزراء والمرافقين إلى محافظة حضرموت وتحديداً عاصمة المحافظة مدينة المكلا؛ للإطلاع على سير الأمور «العسكرية و المدنية» والعمل على تدشين العديد من الاعمال بعد تحرير المحافظة ومنها «عودة فتح مطار الريان الدولي، واستيعاب مجندي الأمن ضمن القوام الوطني، وإنشاء كلية الشرطة، وإنشاء جامعة الوادي والصحراء» وتوجيه الحكومة والوزراء المعنيّن بأستيعاب مجمل الاطروحات وإيجاد الحلول العملية العاجلة لمختلف الإحتياجات الأساسية للمحافظة .





