

اطّلعَ وكيل أول لمحافظة حضرموت "الشيخ عمرو بن حبريش العليي" صباح اليوم, بمعية وزير التربية والتعليم الدكتور "عبدالله لملس" على أعمال واختراعات معرض حضرموت الأول للاختراع، الذي فتح أبوابه للزائرين والمهتمين صباح يوم أمس بقاعة الفقيد "علي هود باعباد" برئاسة جامعة حضرموت تحت شعار (لرسم مستقبل ورؤية حضرموت التنموية) وسوف يستمر المعرض خلال الفترة 26-29 من ديسمبر 2016م. حيث استمعا خلال زيارتهم للمعرض إلى شرح مفصل من رئيس مؤسسة حضرموت للاختراع المهندس "فهد عبدالله باعشن", عن بعض الأعمال والاختراعات والنماذج المعروضة للمخترعين الشباب المشاركين في المعرض.



واستعرض "باعشن" الأنشطة والبرامج والمشاريع التنموية التي تنفذها مؤسسة حضرموت للاختراع في المجالات العلمية البحثية، مشيراً بأن الاختراعات والنماذج التي قدمت في المعرض سوف تسهم في معالجة العديد من المشكلات الزراعية والبيئية والمعمارية والنفطية والوسائل التعليمية التي تعاني منها حضرموت.



مؤكداً بأن معرض حضرموت للاختراع يهدف إلى دعم المبدعين من أبناء الوطن، لبناء جيل جديد من الشباب ذوي الخبرة في مجال العلوم والتكنولوجيا ونشر ثقافة البحث العلمي بين أوساط الطلاب والطالبات وتشجيعهم على المشاركات الفعالة وتهيئتهم لعمل مشاريع تخرجهم لما يخدم مجتمعهم. إضافة إلى إكسابهم الخبرة في إدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والملتقيات العلمية الخارجية وكذا بث روح المنافسة الشريفة في إعداد البحوث العلمية والمبتكرات والأفكار الريادية لافتاً بأن معرض حضرموت للاختراع هو الأول من نوعه في الجمهورية اليمنية.



بدورهما أشادا "بن حبريش وعبدالله لملس" بالجهود التي تبذلها مؤسسة حضرموت للاختراع في خدمة المجتمع، مشيداً بمعرض حضرموت للاختراع الذي قدّم حلولاً لبعض المشكلات التي تعاني منها حضرموت وإمكانية تنفيذها على أرض الواقع في مختلف القطاعات التنموية معربين عن شكرهما لكل من ساهم في خدمة التعليم والاختراع بالمحافظة.





