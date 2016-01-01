

قام فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم بزيارة تفقدية للمنشئات النفطية بوادي حضرموت وفي الزيارة التي رافقه فيها رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر ومستشاري الرئيس ياسين مكاوي وعبدالعزيز المفلحي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي ، تفقد فخامة الرئيس منشاءات شركه بترومسيله حيث كان في استقباله في منطقة المشروع محافظ حضرموت اللواء احمد سعيد بن بريك و المدير العام التنفيذي للشركة المهندس محمد بن سميط وادارة الشركة والمهندسين والفنيين وعددا من القيادات التنفيذية بمحافظة حضرموت.



وفور وصوله وضع حجر الاساس للمحطة الكهروغازية التي ستنفذها الشركة خلال الاشهر القادمة لتسهم في تغطية احتياجات منطقة وادي حضرموت خلال الصيف القادم بقدرة 25 ميجا وكلفة قدرها 25 مليون دولار على مرحلتين ، المرحلة الأولى 25 ميجا قامت الدولة باعتماد تمويلها.



ووجه الرئيس اليوم بإضافة 25 ميجا لتصبح اجمالا 50 ميجا.



عقب ذلك تفقد فخامة الرئيس وحدة الضغط المركزية احدى منشئات الشركة ووحداتها التي تقوم بفصل الغاز المصاحب واعادة استخدامه كوقود لمحطات الكهرباء العاملة والمنتجة للطاقة الكهربائية في اطار الوادي والصحراء.



وفي هذا الصدد وجه فخامة الرئيس المعنيين بالعمل في الحدود الممكنة التي تسمح بتخفيف الفاقد و نسبة الاحراق للمواد الغازية التي تعد مصدرا هاما للطاقة لتأمين احتياجات االسوق من الغاز المنزلي في اطار المحافظة وباقي المحافظات ..فضلا عن الايفاء بتزويد محطات انتاج الكهرباء.



وعقد فخامة الرئيس اجتماعا ضم ادارة الشركة والفنيين والمختصين بها وذلك للوقوف على واقع الشركة الراهن والخطوات الايجابية التي خطتها على طريق تفعيل وتطوير الانتاج وتحديث المنشئات والمساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع عبر برامجها التنموية المختلفة.

واشاد بالكفاءات اليمنية الخالصة التي تدير وبكفاءة هذه المنشأة العملاقة التي تعد رافدا اساسيا لعملية البناء والنماء على صعيد حضرموت والوطن عامة باعتبارها منشأه حكومية خالصه وقد اسهمت طوال الفترات الماضية برفد خزينة الدولة بالموارد الهامه لتلبية وتوفير احتياجات البلد المتزايدة من الموارد.



وشدد فخامة الرئيس على ضرورة الاسراع في تطوير وزيادة الانتاج بحدوده الممكنة والقصوى.. مؤكدا على اهمية استئناف الانتاج من مختلف الحقول بقطاعاتها المختلفة التابعة للشركة لاعادة الثقة وتعزيزها بهذا القطاع الحيوي الواعد والاسهام في تجاوز التحديات التي يعيشها اليمن في ظل الظروف الراهنة.



ووجه الشركة بالايفاء بتوفير 50 ميجا من الطاقة الكهربائية لوادي حضرموت خلال الصيف القادم فضلا عن مشاريع كهربائية اخرى لحضرموت الساحل خلال المرحلة المقبلة.



واكد فخامة الرئيس على اهمية الدور والمكانة التي توليها الدولة لهذه للشركة ومنحها مساحة من الاستقلالية لمرونة وتذليل الاجراءات والعمل في ظل الظروف الراهنة.. لافتا ايضا الى ان ذلك لا يمنع من المتابعة على الحرص على الشفافية وحسن الاداره والاداء.



من جانبه عبر المدير العام التنفيذي لشركة بترومسيلة محمد بن سميط عن سعادته وكافة منتسبي الشركة بهذه الزيارة التاريخية لفخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء التي تعد وساما على عاتق الشركة ومنتسبيها في ظل الظروف الراهنة لتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة وطنهم ومجتمعهم في هذه المرحلة الاستثنائية.



وأشار بن سميط إلى قرار تكليف الشركة بإنشاء المحطة الكهروغازية لخدمة المواطن في مدن وقرى وادي حضرموت .. معتبراً المشروع خطوة عملية لتأمين الطاقة للمواطنين في محافظة حضرموت وسيمكن الشركة من استغلال الغاز المصاحب في قطاعاتها المختلفة والذي سوف يسهم في توفير بنى تحتية لدعم الخدمات العامة والمشاريع التنموية والاستثمارية في حضرموت.



كما أشار إلى قرار الحكومة بضم القطاع 53 إلى شركة بترومسيلة بناءً على اعتبارات اقتصادية وفنية مضيفاً أن وجود القطاعات الأربعة (10 - 14 - 51 - 53 ) في حوض المسيلة ضمن إطار إداري وتشغيلي متكامل يعتبر ميزة اقتصادية مضافة تساعد على تبادل الخبرات والمعلومات بين طواقم المهندسين والفنيين ورفع مستوى الأداء وخفض نفقات التشغيل لما فيه الاستخدام الأمثل للموارد والامكانيات.



وجدد مدير عام الشركة حرص بترومسيلة على العمل الدؤوب للإيفاء بالتزاماتها تجاه مناطق الامتياز من خلال توفير الديزل من القطاع 14 للمرافق الحيوية لدعم استمرار الخدمات الضرورية والهامة للمجتمع وضمان توفير الغاز من القطاع 10 للمحطة الكهروغازية التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء بوادي حضرموت.



حضر اللقاء وكيل وزارة النفط لشئون الغاز رئيس اللجنة الفنية لتسويق النفط الخام اوس عبدالله العود.





