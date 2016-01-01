

بعث الأخ اللواء الركن / أحمد سعيد بن بريك محافظ محافظة حضرموت ببرقية عزاء ومواساة إلى الأخ / فرج ناجي بن طالب الكثيري المدير العام لمديرية شبام وإلى كافة أسرة آل بن طالب الكثيري في استشهاد عمه عبدالعزيز بن طالب وأخيه صالح بن طالب في الحادث الإرهابي الغادر والجبان الذي استهدفه صباح اليوم من قبل بعض العناصر الإجرامية الضالة وهو في طريقه إلى مقر عمله . وعبر محافظ حضرموت في برقيته عن بالغ الأسى والأسف وصادق العزاء والمواساة في هذا المصاب ، متمنياً له الشفاء العاجل إثر الإصابة التي تعرض لها.

وفي حين جدد اللواء بن بريك إدانته وشجبه واستنكاره لهذه الجريمة البشعة .. أكد أن هناك توجيهات صدرت للأجهزة الأمنية والعسكرية بالتحرك السريع لإجراء التحقيقات في هذه الحادثة وتعقب العناصر الإرهابية التي تقف وراءها وملاحقتها حتى يتم ضبطها وتقديمها للعدالة لتنال جزاءها الرادع ..

وحث محافظ حضرموت المجتمع على ضرورة التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية بما يسهم في القيام بالواجب الديني والوطني إلى جانب الأجهزة الأمنية والعسكرية في ملاحقة العناصر الإرهابية المارقة حتى يتم تطهير البلاد من رجسهم وتعزيز دعائم الأمن والاستقرار .

مبتهلا إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يلهم أهاليهم وذويهم الصبر والسلوان .

إنا لله وإنا إليه راجعون





