

رأس فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية فور وصوله اليوم الى المكلا اجتماعا للسلطة المحلية والتنفيذية والقيادات العسكرية والامنية بمحافظة حضرموت بحضور رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر والمستشارين ياسين مكاوي وعبدالعزيز المفلحي والوزراء المرافقين. وفي الاجتماع عبر فخامة الرئيس عن سعادته بزيارة حضرموت للوقوف على واقعها اليوم واحتياجاتها الخدمية والتنموية والأمنية.



واشاد فخامة الرئيس بمواقف ابناء حضرموت عامة الذين كان لهم الثبات وسطروا ملاحم بطوليه مع قوات النخبة وبمساندة ودعم قوات التحالف العربي وفي المقدمة المملكة العربية السعودية والامارات على دحر قوى الشر والارهاب وادواتها واذرعها المختلفة لتنعم المدينة بالأمن والاستقرار.



وقال " ان حضرموت لم تدنسها المليشيات الانقلابية ولكنها عانت من وطأة عدوا اخر لا يختلف في الوسيلة عن المليشيا الانقلابية وهي الجماعات الارهابية المتطرفة والتي تم تطهير حضرموت منها في ملحمة المصير المشترك مع الاشقاء بالتحالف العربي".



وأضاف رئيس الجمهورية " ان حضرموت اليوم تتعافى وتنهض من جديد بفضل تضحيات ابنائها المخلصين ودور وبصمات دول التحالف وعلى رأسها المملكة العربيه السعودية والامارات ".



ووجه فخامة الرئيس باعتماد انشاء كلية الشرطه لاقليم حضرموت.



وأكد ان حضرموت واهلها لا يمكن لها ان تكون بيئة جاذبه للتطرف والارهاب من خلال تاريخها القديم والحديث وسيرة أهلها الذين عرفوا بالوسطية والعلم والحضارة والصدق والتسامح والامانة والبساطة والاخلاق الحميدة والانضباط الوظيفي واحترام النظام والقانون.. لافتا الى ان حضرموت عانت لفترة من الظلم والتهميش وقد حان الوقت لانصافها لتأخذ موقعها الطبيعي في اطار الدولة الاتحادية بعيدا عن زمن المركزية المفرطة والعبث بمقدرات الشعب.



وقال فخامته " نحن هنا اليوم بينكم ومعي رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر وعدد من الوزراء والمعنيين من اجل حضرموت وللوقوف على واقعها وتحدياتها ومن اجل خدمة ابنائها لنبعث رسالة مفادها ان حضرموت آمنه مستقرة وتفتح ذراعيها لابنائها وكل من يحمل بذور الخير والبناء والنماء لمستقبل زاهرا مشرق يعود بالنفع على المواطن والمجتمع".



وشدد رئيس الجمهورية على اهمية توحيد الجهود ووحدة الصف لمواجهة التحديات التي لازالت تتربص بالجميع من خلال التمسك بمخرجات الحوار الوطني ومسودة دستور اليمن الاتحادي الجديد في وطن تسوده العدالة والمساواة والحكم الرشيد.



وكان محافظ حضرموت اللواء احمد سعيد بن بريك رحب بفخامة الرئيس ورئيس الوزراء والوفد المرافق لهم بالاصالة عن نفسه وباسم اعضاء المكتب التنفيذي والاجهزة الامنية والعسكرية بالمحافظة وابناء حضرموت قاطبه .



ولفت الى أن حضرموت اليوم تنعم بالأمن والاستقرار بفضل تعاون وتكاتف جميع الاجهزة العسكرية والامنية وبالتعاون مع المواطن والتي كان لها الأثر الكبير في تحقيق النجاحات الملموسة والتي ما كان لها ايضا ان تتحقق لولا توحيهات القيادة السياسية التي تابعت مع أبناء حضرموت الانتصارات والتحولات خطوة بخطوة والتي نجني اليوم ثمارها معا لمصلحة وطننا ومجتمعنا.



ولفت محافظ حضرموت الى الفوائد الإيجابية التي تقدم لمختلف محافظات الجمهورية تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبر الخدمات والمشتقات النفطية ونشاط ميناء حضرموت لمصلحة المواطن اليمني في كل المحافظات دون استثناء لاعتبارات انسانيه ووطنيه واخلاقية.



وقال " لقد انتصرت حضرموت على قوى الشر والارهاب واليوم امامنا جميعا معركة البناء والتنمية وتقديم الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها الكهرباء والماء والاتصالات والملاحة والنقل والصحة وكافة قطاعات التنمية المختلفة وبصورة اولية المديريات النائية في الساحل والوادي.



وخلال اللقاء تطرقت عدد من القيادات التنفيذية الى وضع مرافقهم وسبل تعزيز أدائها وتطوير خدماتها والتطلع الى دعم وتوجيهات فخامة الرئيس والحكومة لتذليلها.



وقد وجه فخامة الرئيس باستيعاب مجندي الامن ضمن القوام الوطني لمنتسبي وزارة الداخلية وتوجيه الحكومة والوزراء المعنيين باستيعاب مجمل الاطروحات وايجاد الحلول العملية العاجلة لمختلف الاحتياجات وفي مقدمة ذلك استئناف رحلات الملاحة الجوية في مطار الريان الدولي.



حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.





