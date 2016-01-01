

تراس فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم اجتماعاً ضم القيادات العسكرية في اطار المنطقتين العسكرييتن الاولى والثانية بمحافظة حضرموت. وفي الاجتماع الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر ومحافظ حضرموت اللواء احمد سعيد بن بريك ، رحب فخامة الرئيس بالجميع..مستعرضا جملة التطورات والتحديات التي تواجها بلادنا على مختلف الصعد.



وقال رئيس الجمهورية" ان حضرموت اليوم تتعافى بعد دحر فلول الارهاب واذرع الانقلاب التي عبثت بالوطن ومقدراته والتي كان للشعب اليمني وقفات شجاعه في الدفاع عن ذاته ومكتسباته المتمثلة بعملية الاتفاق والوفاق التي افرزتها مخرجات الحوار الوطني وارتد عنها الانقلابيين".



ووقف فخامة الرئيس على الموقف العام في مختلف الوحدات العسكرية المرابطة والمدافعه عن حياض الوطن..موجهاً الجميع برفع الجاهزية لمواجهة التحديات والاختلالات التي قد تتمثل في التخريب والتهريب وزعزعزعة الاستقرار وسكينة المواطن .



وشدد رئيس الجمهورية على اهمية التدريب والتاهيل للمجندين الجدد..موجهاً باعتماد استيعاب المجندين الجدد في اطار وحدات الجيش الوطني.



هذا وقد عبر قائدي المنطقتين العسكريتين عن شكرهما وتقديرهما لجهود فخامة الرئيس التي يجترحها ويبذلها من اجل الوطن..مشيرين الى ان ذلك ماتجسد من خلال دوره وتضحياته الجسيمة للوصول بالوطن الى ماهو عليه اليوم من نصر ورفعه بفضل تكاتف ابناءه الذين يبنون اليوم واقع اليمن الجديد المبني على العدالة والمساواة ونصرة وعزة مجتمعه .



حضر اللقاء وكيل اول محافظة حضرموت عمر بن حبريش.









